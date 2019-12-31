روسيا وأوكرانيا تتفقان على السعي لاتفاق جديد لتبادل السجناء

2019/12/31 | 17:34

اخبار السعودية )- أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على بدء العمل على الفور للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل السجناء.وذكر المكتب أن بوتين وزيلينسكي اتفقا في اتصال هاتفي اليوم (الثلاثاء) على وضع قائمة بالأوكرانيين، بمن فيهم المحتجزون في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وبالروس المحتجزين في أوكرانيا.واستكملت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا يوم الأحد اتفاقية واسعة النطاق لتبادل السجناء.

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