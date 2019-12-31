كيف تلقّى الأمير تشارلز خبر وفاة ديانا؟

2019/12/31 | 17:34

اخبار السعودية )- كانت وفاة الأميرة ديانا المفاجئة مأساة مؤلمة للبريطانيين، الذين كانوا يطلقون عليها لقب «أميرة القلوب»، ويبدو أن خبر الوفاة قد ترك أثرا كبيرا في نفس الأمير تشارلز أيضا، رغم انفصاله عن ديانا قبل موتها بعام.

ووفقا لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، فقد كشفت كاتبة السير الملكية بيني جونور في كتابها «The firm»، رد فعل الأمير تشارلز تجاه خبر وفاة الأميرة ديانا، وقالت إنه كان حزينا جدا.

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