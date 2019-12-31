بومبيو لقادة العراق: واشنطن ستحمي وتدافع عن رعاياها

2019/12/31 | 18:14

اخبار السعودية )- أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زعماء العراق، الثلاثاء، أن أميركا ستحمي وتدافع عن مواطنيها، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تسيير الأعمال عادل عبدالمهدي.يأتي

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