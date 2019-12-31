وزير الدفاع الكويتي يزور قوات بلاده المشاركة بـ«إعادة الأمل»

2019/12/31 | 18:25

اخبار السعودية )- استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ أحمد الصباح، بخميس مشيط.

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت أثناء زيارته بمنسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات «إعادة الأمل» ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.



وأقام الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز، مأدبة غداء بهذه المناسبة للشيخ أحمد الصباح والوفد المرافق له،

وقد غادر الضيف مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز.

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