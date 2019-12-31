الحكومة البريطانية ترفع الحد الأدنى للأجور

2019/12/31 | 18:25

اخبار السعودية )- أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الثلاثاء)، رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 4 أضعاف معدل التضخم في المملكة المتحدة، بدءاً من العام المقبل.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، سيرفع قرار زيادة الأجور بنسبة 6.2 في المائة الذي سيبدأ تطبيقه بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، ما يطلق عليه «الأجور المعيشية الوطنية» للعمال الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة وما فوق، من 8.21 جنيه إلى 8.72 جنيه إسترليني في الساعة كحد أدنى (10.79 دولار إلى 11.52 دولار).

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