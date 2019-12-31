2019/12/31 | 19:02

اخبار السعودية )- تعاطفا مع ضحايا الاحتجاجات.. مسيحيو العراق يلغون الاحتفال برأس السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاطفا مع ضحايا الاحتجاجات.. مسيحيو العراق يلغون الاحتفال برأس السنة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاطفا مع ضحايا الاحتجاجات.. مسيحيو العراق يلغون الاحتفال برأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).