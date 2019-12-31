بوتين للروس: بوحدتنا نستطيع التصدّي للتحدّيات

2019/12/31 | 19:58

اخبار السعودية )- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، في خطاب ألقاه لمناسبة نهاية العام، الروس إلى الوحدة لمواصلة تنمية البلاد، وذلك تزامناً مع الذكرى العشرين لوصوله إلى السلطة عام 1999.

وقال بوتين: «نعيش في أوقات مضطربة، دينامية ومتناقضة، لكن يمكننا وعلينا أن نقوم بكل ما أمكن لتنمو روسيا بنجاح».



وأضاف: «معاً فقط يمكننا التصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع والبلاد.



وحدتنا هي القاعدة التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا الأسمى»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

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