اعتباراً من الغد... فتح المحلات التجارية في السعودية 24 ساعة

2019/12/31 | 20:29

اخبار السعودية )- تبدأ السعودية غداً (الأربعاء)، السماح للمحلات التجارية بالعمل طوال اليوم، بعد الحصول على تصريح رسمي بذلك.وتستقبل بوابة «بلدي» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية اعتباراً من منتصف ليل اليوم، طلبات أصحاب المحلات السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، بعد اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة عبر الموقع.وحسب الوزارة، سيضفي هذا القرار مزيداً من المرونة على الأنشطة التجارية، وسيُمكّن من تداول السلع على مدار الساعة، ويلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في السعودية.

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