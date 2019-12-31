2019/12/31 | 23:04

اخبار السعودية )- قررت محكمة أنغولية تجميد أصول إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا وابنة رئيس أنغولا السابق، ومن بينها حصص في شركة «يونيتل إس إيه» للاتصالات اللاسلكية، وبنك «بانكو بي آي سي» وبنك «بانكو دي فومنتو أنغولا»، حسبما أفادت صحيفة «دياريو دي نوتسياس» ووكالة «لوزا» للأنباء، نقلاً عن بيان من مكتب المدعى العام الأنغولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحفظ على ثروة أغنى امرأة في أفريقيا) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحفظ على ثروة أغنى امرأة في أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).