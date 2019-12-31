2019/12/31 | 23:04

اخبار السعودية )- بدأت عواصم العالم في الاحتفال بقدوم العام الجديد 2020 بإطلاق الألعاب النارية في السماء بالتزامن مع إعلان عقارب الساعة حلول منتصف الليل في هذه العواصم.

وكانت أولى البلاد التي احتفلت بالعام الجديد هي تلك الواقعة أقصى شرق قارة آسيا مثل نيوزيلندا وأستراليا والصين وسنغافورة، حيث بدأ عام 2020 في هذه الدول، وأضاءت الألعاب النارية سماء هذه البلاد.

وهذه أبرز الصور الواردة منذ قليل لاحتفالات قدوم العام الجديد في الدول التالية:

سيدني (أستراليا)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... العالم يحتفل بقدوم 2020) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... العالم يحتفل بقدوم 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).