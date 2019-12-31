2019/12/31 | 23:41

اخبار السعودية )- شاهد.. مروحيات أميركية تحذر المحتجين بمحيط السفارة ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. مروحيات أميركية تحذر المحتجين بمحيط السفارة ببغداد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. مروحيات أميركية تحذر المحتجين بمحيط السفارة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).