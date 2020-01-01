كيف يتم الاحتفال برأس السنة في القطب الشمالي؟

2020/01/01 | 00:06

اخبار السعودية )- يفقد التعبير التقليدي عن الوقت بعض قيمته في الليلة القطبية، ويحاوط الظلام جليد القطب الشمالي من كل مكان بسبب الليل القطبي (فترة من الانقلاب الشتوي تحدث في المناطق القطبية، حيث لا تُرى الشمس لأيام عدة أو حتى أشهر بشكل واضح).

من أجل ذلك؛ احتفل فريق السفينة «بولار شترن» البحثية الألمانية، الموجودة حالياً في القطب الشمالي، بدخول العام الجديد، باختيار توقيت عشوائي اعتبروه إيذاناً بالتحول لعام 2020، وسط ليلة قطبية طويلة تحيط بالسفينة، خصوصا أن خطوط الطول التي تحدد التوقيت على كوكب الأرض تتلاقى كلها في القطب الشمالي الذي في أعلى نقطة من كوكب الأرض.

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