2020/01/01 | 00:37

اخبار السعودية )- ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس دونالد ترمب تحدث هاتفيا اليوم (الثلاثاء) مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وشدد على ضرورة حماية الأميركيين والمنشآت الأميركية، وذلك عقب مظاهرات عنيفة أمام سفارة واشنطن ببغداد.

وقال البيان: «ناقش الزعيمان القضايا الأمنية الإقليمية وأكد الرئيس ترمب ضرورة حماية الأميركيين والمنشآت الأميركية في العراق».

من جانبه، رفض الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء محاولات اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، قائلا إن ذلك ينتهك اتفاقات دولية تلزم بلاده بحماية البعثات الأجنبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يطالب عبد المهدي بحماية الأميركيين... وصالح يرفض الاعتداء على السفارة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يطالب عبد المهدي بحماية الأميركيين... وصالح يرفض الاعتداء على السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).