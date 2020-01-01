2020/01/01 | 02:10

اخبار السعودية )- أُحيطت بالغموض طريقة فرار رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن من إقامته الجبرية في اليابان إلى لبنان عبر تركيا، وهو لغز شغل العالم أمس وسط غياب أي معلومات حاسمة حول طريقة الهروب.

وغصن الذي سيبدأ تواصله مع وسائل الإعلام في الأسبوع المقبل، كان قيد الإقامة الجبرية منذ أشهر بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي، لكن تبيّن أن اسمه غير مدرج على اللائحة الحمراء التي تستدعي توقيفه في أي من مطارات العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم ينشغل بلغز فرار كارلوس غصن) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم ينشغل بلغز فرار كارلوس غصن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).