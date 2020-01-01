إيران تنفي علاقة مواليها بهجوم السفارة.. وصور تفضح

2020/01/01 | 10:45

اخبار السعودية )- في الوقت الذي نفت فيه إيران على لسان أكثر من مسؤول تورط "تابعين لها" بمهاجمة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، أكدت عدة صور العكس.ففي حين نفى الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، مجيد

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