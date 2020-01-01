بغداد.. اعتصام أمام السفارة الأميركية والأمن يطلق الغاز

2020/01/01 | 12:17

اخبار السعودية )- توافد المئات من أنصار فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن الحشد الشعبي للاعتصام الأربعاء أمام السفارة الأميركية في بغداد.وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن أمن السفارة أطلق الغاز المسيل للدموع ما أدى

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