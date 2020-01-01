فيديو.. نساء الميليشيات يجلبن الحجارة لرشق سفارة أميركا

2020/01/01 | 12:48

اخبار السعودية )- أظهر مقطع فيديو، نساء ينتسبن للميليشيات العراقيات ويطلق عليهن "الولائيات والزينبيات"، يجلبن الحجارة لعناصر تلك الميليشيات وأنصار الفصائل الموالية لإيران والمنضوية ضمن الحشد الشعبي لقذفها نحو مبنى

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