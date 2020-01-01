وسائل الإعلام اليابانية تندد بـ«الجبان» كارلوس غصن بعد فراره

2020/01/01 | 13:30

اخبار السعودية )- نددت وسائل الإعلام اليابانية – الجادة عادة – اليوم الأربعاء بـ«الجبان» كارلوس غصن رجل الأعمال الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وقالت صحيفة يوميوري شيمبون إن «الهرب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني» في وقت يواجه غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي اتهامات بمخالفات مالية ينفيها جميعها.وأضافت الصحيفة أن غصن وبمغادرته اليابان «خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه»، لافتة إلى أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية.

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