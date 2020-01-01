المرصد: روسيا تشن أكثر من 22 غارة جوية على محيط إدلب

2020/01/01 | 13:30

اخبار السعودية )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، شمال غربي سوريا بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء).وأوضح المرصد أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.وأضاف أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.وكان رئيس النظام بشار الأسد أكد أمس أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة السوريين.وقال إن «عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر».

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