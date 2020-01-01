مقتل جنديين هنديين على الحدود مع باكستان

2020/01/01 | 15:03

اخبار السعودية )- قُتل جنديان هنديان، اليوم (الأربعاء)، في تبادل إطلاق نار مع عناصر مسلحة عند الحدود الفاصلة بين الهند وباكستان ضمن منطقة كشمير المتنازع عليها، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية.وقتل الجنديان خلال عملية كانت تهدف إلى توقيف باكستانيين يحاولون التسلل إلى الهند عبر الحدود، وفق ما أوردت وكالة «برس تراست اوف إنديا» عن مسؤولين.وأعلن المتحدث باسم الجيش ديفندر اناند، في بيان، أنّ العملية مستمرة.وتتنازع الهند وباكستان منذ العام 1947 كشمير المقسمة بين الطرفين، وهو نزاع أدى إلى ظهور نزعة انفصالية ضمن المنطقة التي تسيطر عليها الهند.

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