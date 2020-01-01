الخارجية العراقية تؤكد: واجبنا حماية السفارات

2020/01/01 | 15:23

اخبار السعودية )- كرر وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء، التزام العراق بحماية أمن وسلامة السفارات والبعثات الدبلوماسية.وقال في تغريدة على تويتر: وصلت رسالة المحتجين وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة.كما أعلن

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