بالفيديو... لحظات رعب لرجال الإطفاء وسط حرائق أستراليا

2020/01/01 | 16:34

اخبار السعودية )- نشرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، عبر موقع «تويتر»، أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو يظهر لحظة دخول شاحنة إطفاء إلى داخل حرائق الغابات في بلدة ناورا.

ويظهر الفيديو اللحظات الصعبة والمرعبة التي مرت على طاقم رجال الإطفاء، الذين يتقدمون نحو البلدات والطرق، وأجبرتهم النيران المستعرة على استخدام الأغطية لمنع وصول النيران إليهم أثناء سير الشاحنة وسط الغابات.

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