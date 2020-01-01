قصف للنظام السوري على مدرسة في إدلب يسفر عن 8 قتلى

2020/01/01 | 18:38

اخبار السعودية )- أسفر قصف صاروخي شنته قوات النظام السوري وأصاب مدرسة في محافظة إدلب، اليوم (الأربعاء)، عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكثّفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) في وقت تحقق قوات النظام تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس (آب) ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

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