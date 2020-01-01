2020/01/01 | 18:38

اخبار السعودية )- أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن بلادها تدين «بشدة» هجوم آلاف المتظاهرين المؤيدين لإيران أمس (الثلاثاء) على السفارة الأميركية في بغداد.

وأعربت بارلي في بيان رسمي نشر اليوم(الأربعاء)، عن «تضامنها التام» مع الولايات المتحدة»، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرحت الوزيرة من مضيق هرمز حيث قضت ليلة رأس السنة إلى جانب طاقم فرقاطة كوربيه الفرنسية: «تدين فرنسا بشدة الهجمات ضد مواقع التحالف الدولي في العراق ومحاولات اقتحام السفارة الأميركية في بغداد».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تدين الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تدين الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).