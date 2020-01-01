2020/01/01 | 19:18

اخبار السعودية )- عام خالٍ من الأحزاب والفساد.. أبرز أمنيات العراقيين في 2020 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

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