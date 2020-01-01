2.45 ساعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر «قطار الحرمين»

2020/01/01 | 19:39

اخبار السعودية )- رفعت إدارة مشروع «قطار الحرمين» سرعة القطارات على الرحلات إلى 300 كيلومتر في الساعة، لتصبح مدة الرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ساعتين و45 دقيقة.وأوضحت إدارة المشروع أن «رفع سرعة جميع الرحلات - من المدينة المنورة وإليها - يأتي ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة».

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