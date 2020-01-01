بابا الفاتيكان معتذراً عن ضرب يد امرأة جذبته بشدة: «فقدت صبري»

2020/01/01 | 19:39

اخبار السعودية )- اعتذر بابا الفاتيكان، فرنسيس، اليوم (الأربعاء)، عن ضرب يد امرأة بغضب عندما قبضت على يده بشدة وجذبته إليها، قائلاً إنه خرج عن شعوره وضرب «مثالاً سيئاً» في هذا الموقف.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، جاء اعتذار البابا غير المعتاد بعد أن استخدم أول رسالة له في العام الجديد للتنديد بالعنف ضد المرأة مشبّهاً ذلك بأنه انتهاك لحرمات الرب.

وقال البابا أمام آلاف الزائرين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس، اليوم (الأربعاء)، في ختام القداس التقليدي بمناسبة العام الجديد: «في مرات كثيرة نفقد صبرنا حتى أنا، أعتذر عن المثال السيئ الذي حدث يوم الثلاثاء».

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