السفارة الأميركية في بغداد تعلّق العمليات القنصلية حتى إشعار آخر

2020/01/01 | 20:40

اخبار السعودية )- ذكرت السفارة الأميركية في بغداد اليوم (الأربعاء) أنها علّقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، وذلك غداة اقتحام فصائل مسلحة تدعمها إيران وأنصارها محيطها الخارجي وإشعال حرائق وإلقاء الحجارة وتحطيم كاميرات المراقبة.

وقالت السفارة في بيان «بسبب هجمات الميليشيات عند مجمع السفارة الأميركية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر.



جميع المواعيد المستقبلية ألغيت.



ننصح المواطنين الأميركيين بعدم الاقتراب من السفارة».

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