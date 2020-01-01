الجملي يعرض حكومة تكنوقراط على الرئيس التونسي

2020/01/01 | 21:42

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، اليوم (الأربعاء)، أنه عرض حكومته على رئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قدم الجملي مرشح حزب حركة «النهضة» الإسلامية الفائز في الانتخابات التشريعية، إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد في القصر الرئاسي حكومة تكنوقرط خالية من وزراء حزبيين بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.

وقال الجملي: «أشكر حركة (النهضة) على دعمها قرار اختيار حكومة مستقلة»، وتابع: «الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة».

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