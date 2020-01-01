وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض

2020/01/01 | 21:42

اخبار السعودية )- وصل ستة سعوديين اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة الرياض قادمين من اليمن بعدما كانوا أسرى لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أنه «عند الساعة (15:45) من مساء اليوم، وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية ستة من الأسرى السعوديين، حيث كان في استقبالهم عند وصولهم الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة، وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى».وثمّنت قيادة القوات المشتركة للتحالف الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى، ضمن إطار «اتفاق استوكهولم».

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