نتنياهو سيطلب حصانة برلمانية من الملاحقة بقضايا الفساد

2020/01/01 | 22:44

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، أنه سيسعى للحصول على حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي يواجهها، وأضاف أن الحصانة التي سيطلبها مؤقتة ومحدودة.وصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) لائحة اتهامات ضد نتنياهو تشمل الرشا والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعا، ولا يمكن أن تمضي المحاكمة قدما حال التقدم بطلب للحصانة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.وفي ظل الأزمة السياسية الحادة في إسرائيل، فمن غير المرجح أن يتخذ البرلمان قرارا بشأن القضية قبل الانتخابات العامة المزمعة في الثاني من مارس (آذار)، وهي ثالث اقتراع في أقل من عام.

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