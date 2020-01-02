صور... 20 عاماً على وصول بوتين للسلطة في روسيا

2020/01/02 | 00:17

اخبار السعودية )- احتفلت روسيا في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بالذكرى الـ20 لوصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة، وبالتحديد حينما أعلن الرئيس السابق بوريس يلتسين استقالته المفاجئة، إثر تدهور صحته.

وسلَّم يلتسين مقاليد الحكم إلى خلفه بوتين الذي كان حينها رئيساً للوزراء، عُيّن قبل أشهر فقط، ولم يكن معروفاً.



وانتخب بوتين رئيساً بعد وقت قصير، مع توليه الرئاسة ثم رئاسة الوزراء بين 2008 و2012.

وبهذه المناسبة، نشرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء عدداً من الصور التي ترصد جانبا من مسيرة الرئيس الروسي على مدار العشرين عاماً الماضية:

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