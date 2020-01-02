واشنطن تعزز قواتها... و«الحشد» يتراجع

2020/01/02 | 01:50

اخبار السعودية )- أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن تعزيز قواتها في المنطقة، لمواجهة الأحداث المتوترة في العراق؛ بعد مهاجمة ميليشيات عراقية موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد أول من أمس.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن البنتاغون سينشر فوراً 750 جندياً من مشاة الفرقة 82، المحمولة جواً، والمتمركزة في الكويت.



ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز»، فإنه تم إبلاغ 500 من القوات الأميركية في الكويت للاستعداد، ولم تستبعد الشبكة إرسال 4 آلاف جندي آخرين.



وكان نحو 100 جندي من المارينز الأميركي قد وصلوا إلى مقر السفارة في بغداد منتصف ليل الثلاثاء قادمين من الكويت.

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