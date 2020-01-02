دمشق تبدأ السنة الجديدة بمجزرة في إدلب

2020/01/02 | 01:50

اخبار السعودية )- بدأت قوات النظام السوري سنة 2020 الجديدة أمس بارتكاب «مجزرة» عبر شنها قصفاً صاروخياً على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي في شمال غربي البلاد.وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل 8 مدنيين على الأقل بينهم امرأتان و4 أطفال جراء سقوط صواريخ أرض - أرض على مدرسة ومواقع أخرى في بلدة سرمين، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 16 جريحاً بعضهم في حالات خطرة.

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