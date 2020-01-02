حزب لله يهدد نواب العراق.. والبرلمان: لا تستطيعون!

2020/01/02 | 03:46

اخبار السعودية )- "نراقبكم عن كثب"، بهذه العبارة هددت كتائب ميليشيا حزب الله العراقية، الأربعاء، نواب البرلمان الذين لن يصوتوا على مشروع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق.في التفاصيل، أصدرت الميليشيا بياناً قالت

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