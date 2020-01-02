محتجو العراق عن اقتحام السفارة: ليس منا من دخل الخضراء

2020/01/02 | 08:25

اخبار السعودية )- ندد متظاهرون عراقيون مساء الأربعاء باقتحام السفارة الأميركية في بغداد، متبرئين من هذا التصرف المدان.وارتفعت هتافات:"ليس منا من دخل الساحة الخضراء " في عدة مناطق عراقية، في إشارة إلى إدانتهم للهجوم،

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