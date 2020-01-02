«الانتقالي الجنوبي» يوجِّه بتسليم الأموال المُتحفَّظ عليها إلى قيادة «التحالف» باليمن

2020/01/02 | 10:05

اخبار السعودية )- أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إعادة الحاويات والأموال التي تحفظت عليها أجهزته الأمنية الى قوات التحالف بقيادة السعودية.

وقال المجلس في بيان له، إنه انطلاقاً من التزامه بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وحرصه على انجاح جهود التحالف العربي بقيادة السعودية، وجَّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيد روس الزُّبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تحفَّظت عليها الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء، إلى قيادة قوة الواجب «802» السعودية في العاصمة عدن، تاكيداً على العمل تحت قيادتها وحرصاً على هذه الأموال.

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