استنفار جنوب العراق.. انتشار للجيش في الديوانية

2020/01/02 | 10:59

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث الخميس بأنه تم نشر فرق للجيش العراقي في الشوارع الرئيسية والمباني الهامة بمحافظة الديوانية جنوب العراق.ونقل عن مصدر أمني في المحافظة بانتشار قطعات الفرقة 19 التابعة للجيش قرب

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