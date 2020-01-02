بالصور... رواد شاطئ أسترالي يرصدون تحول النهار إلى ليل حالك بفعل الحرائق

2020/01/02 | 11:07

اخبار السعودية )- تحول احتفال سكان مدينة أسترالية ببدء السنة الميلادية الجديدة إلى كابوس عندما حولت الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة في أستراليا نهار اليوم إلى ليل رمادي اللون يميل إلى السواد بسبب الأدخنة والنيران التي حاصرتهم.

ووجد نحو أربعة آلاف من المصطافين والسكان المحليين أنفسهم محاصرين على شاطئ البحر في مدينة مالاكوتا جراء نيران الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة في أستراليا وتسببت بمقتل ثمانية أشخاص خلال 48 ساعة.

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