2020/01/02 | 11:30

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث، الخميس، بأنه تم نشر فرق للجيش العراقي في الشوارع الرئيسية والمباني الهامة بمحافظة الديوانية جنوب العراق.ونقل عن مصدر أمني في المحافظة انتشار قطعات الفرقة 19 التابعة للجيش قرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار جنوب العراق.. انتشار أمني في الديوانية وذي قار) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار جنوب العراق.. انتشار أمني في الديوانية وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).