تركيا تُحقق في هروب غصن عبر مطار إسطنبول... وفرنسا تتعهد بعدم تسليمه

2020/01/02 | 14:11

اخبار السعودية )- أوقفت السلطات التركية اليوم (الخميس) عدة أشخاص في إطار تحقيق حول كيفية عبور المدير التنفيذي السابق لمجموعة «رينو - نيسان» كارلوس غصن عبر إسطنبول، بعد فراره من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته إلى لبنان.وذكرت وكالة أنباء دوغان التركية أن سبعة أشخاص أوقفوا في إسطنبول في إطار هذا التحقيق، فيما أفادت قناة «إن تي في» التركية أن وزير الداخلية التركي أمر بفتح تحقيق لتحديد الظروف التي سمحت بعبور غصن مطاراً في إسطنبول قبل أن يصل لبنان، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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