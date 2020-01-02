رحيل المذيعة اللبنانية نجوى قاسم

2020/01/02 | 15:13

اخبار السعودية )- رحلت مقدمة البرامج السياسية في قناتي «العربية» و«الحدث» اللبنانية نجوى قاسم صباح اليوم عن عمر يناهز 52 عاماً.وذلك بعد مشوار حافل في الوسط الإعلامي، حيث غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وشاركت في تقديم نشرات الأخبار وعدد من البرامج السياسية.

عملت قاسم التي لقبت نفسها بـ«زهر البيلسان» في حسابها بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي 11 عاماً لحساب تلفزيون المستقبل اللبنانية، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.



في رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.

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