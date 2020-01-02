ضغط العمل يدفعك لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

2020/01/02 | 15:13

اخبار السعودية )- قال عدد من علماء النفس الهنود إن ضغط العمل وإلزام الموظفين بموعد نهائي لإنجاز مهامهم قد يدفعهم إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، الأمر الذي يؤدي إلى إصابتهم بالسمنة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أشار علماء النفس إلى أن شعور الشخص بأنه مقيد بوقت معين لإنجاز مهام كبيرة في عمله يدفعه إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية كـ«وسيلة لتعويض شعوره بالخسارة».

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