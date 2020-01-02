الرئيس المكسيكي: إل تشابو كان بقوة زعيم عالمي

2020/01/02 | 15:44

اخبار السعودية )- انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال خطاب نهاية العام أسلافه لسماحهم لخواكين غوزمان لويرا، المعروف بـاسم إل تشابو بالتمتع بنفس القوة التي يحظى بها أي زعيم عالمي.

وقال أوبرادور يوم الثلاثاء عبر فيديو مصور نشره على موقع «تويتر»: «في وقت سابق، تمتع غوزمان بنفس القوة والنفوذ الذي كان يتمتع بهما رئيس البلاد آنذاك»، وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



وتابع: «كانت هناك مؤامرة جعلت من الصعب معاقبة مرتكبي الجرائم.



لقد أصبح هذا من التاريخ ولن يحدث مجدداً».

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