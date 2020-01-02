2020/01/02 | 16:39

اخبار السعودية )- أعيد، اليوم الخميس، فتح طريقي ساحة النسور وشارع الزيتون والطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.وأضافت الوكالة أنه "تم افتتاح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).