هدوء في المنطقة الخضراء.. الجيش يفتح مداخل بغداد

2020/01/02 | 17:10

اخبار السعودية )- أعادت القوات الأمنية العراقية الخميس، فتح طريقي ساحة النسور وشارع الزيتون والطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.وأضافت الوكالة

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