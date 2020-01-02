لبنان يعلن تسلم مذكرة توقيف بشأن غصن من «الإنتربول»

2020/01/02 | 17:17

اخبار السعودية )- تسلّمت السلطات اللبنانية من الإنتربول مذكرة التوقيف المتعلقة برجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل اليوم (الخميس)، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي.وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنّ «النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بـ(النشرة الحمراء) من (الإنتربول) الدولي حول ملف كارلوس غصن».وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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