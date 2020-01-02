أفضل صور «ناشيونال جيوغرافيك» خلال العقد الماضي

2020/01/02 | 17:17

اخبار السعودية )- من بين 21.6 مليون صورة آسرة وقوية تم نشرها على مدار السنوات العشر الماضية على المنصات الورقية والرقمية التابعة لمؤسسة «ناشيونال جيوغرافيك»، اختارت المؤسسة مجموعة من أفضل هذه الصور، وقامت بنشرها على موقعها الرسمي على الإنترنت، واصفة إياها بأنها «أقوى صور العقد الماضي».

ومن بين هذه الصور ما يلي:

1 - البحث عن إشارة للهاتف:

تظهر هذه الصورة، التي التقطها المصور جون ستانماير عام 2014 عددا من المهاجرين الأفارقة الفقراء وهم يحتشدون على شاطئ بمدينة جيبوتي، ويرفعون هواتفهم في محاولة لالتقاط إشارة هاتف من الصومال المجاورة لرخص الخدمة بها.

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