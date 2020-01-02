2020/01/02 | 18:00

اخبار السعودية )- هكذا وصل أنصار الحشد للسفارة الأميركية في بغداد ثم غيّروا مكان اعتصامهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

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