2020/01/02 | 18:19

اخبار السعودية )- تستعد قبرص واليونان وإسرائيل للتوقيع، اليوم (الخميس)، في العاصمة أثينا على اتفاق خط أنابيب «إيست ميد»، الذي يمثل أهمية جيوسياسية، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق المتوسط، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسمياً على الاتفاق خلال ساعات إثر محادثات تجمع، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.ويُتوقع أن يجعل المشروع من الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة في أوروبا، ويَحول دون محاولات تركيا بسط سيطرتها على شرق المتوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان وإسرائيل وقبرص توقّع اليوم على مشروع أنابيب الغاز «إيست ميد») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونان وإسرائيل وقبرص توقّع اليوم على مشروع أنابيب الغاز «إيست ميد») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).